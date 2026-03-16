Россиянам назвали пять главных лайфхаков для успешного похудения к лету

Чтобы сбросить лишний вес и успеть привести фигуру в порядок до начала лета, не нужно изнурять организм постоянными тренировками в спортзале и морить себя голодом. Достаточно ориентироваться на пять основных лайфхаков, первый из которых – ни в коем случае не садиться на диету, выяснила Общественная Служба Новостей у экспертов.

Специалисты подчеркивают, что жесткие диеты – например, гречневая, кефирная, безуглеводная и прочие, могут помочь только в моменте. Человек на них худеет за счет потери воды и мышц, а после набирает жир с утроенной силой. В итоге эффект будет прямо противоположный – лишнего веса только прибавится. Вместо диет рекомендуется записывать свой рацион, стараясь отказаться от калорийных перекусов и сладких напитков – шоколадок, латте с сиропом и так далее.

Второй лайфхак заключается в достаточном потреблении воды, так как она важна для процесса жиросжигания. Третий – это правило одной тарелки, согласно которому каждый прием пищи выстраивается определенным образом. Так, тарелку нужно мысленно поделить на 4 части, заполнив половину овощами, четверть – белком (курица, рыба, тофу) и еще четверть – сложными углеводами (крупы, запеченный картофель).

Четвертое правило – это активность, причем необязательно речь идет о тяжелых тренировках. Эксперты советуют просто чаще ходить пешком, выходить по дороге домой или на работу раньше на одну остановку или парковать автомобиль подальше от офиса. Также можно подниматься по лестнице пешком.

Пятое правило для успешного похудения – это нормальный сон и снижение стресса. Кортизол, гормон стресса, считается главным «врагом» сброса веса – когда человек нервничает, организм запасает жир. Недосып же в свою очередь провоцирует переедание в течение дня, что также вредит процессу сброса лишнего веса, заключили эксперты.

Напомним, мелатонин и сон в прохладном помещении активируют одинаковый механизм в жировой ткани, который препятствует ее накоплению – об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог Любовь Мачехина. По ее словам, из этого следует, что наиболее полезно спать в хорошо проветренной, слегка прохладной комнате с плотными шторами, что также помогает регулировать массу тела.

Ранее был назван безопасный способ похудеть без жестких ограничений.