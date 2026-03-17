Врач рассказала, почему опасно не завтракать по утрам

Регулярный пропуск завтрака может привести к физиологическим нарушениям, в том числе к сгущению крови, сбоям в работе желудка, а также изменениям гормонального баланса и обмена глюкозы. Об этом Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

«Если человек не завтракает, по данным доказательной медицины кровь, становится более густой. Риск тромбоэмболических и острых сосудистых событий повышается примерно на 23,16% по сравнению с теми, кто завтракает. Это связано с тем, что организм после ночного периода без пищи начинает по-другому регулировать обменные процессы. Поэтому отсутствие завтрака нельзя считать безобидной привычкой», — объяснила врач.

По ее словам, негативно это влияет и на желудок, поскольку процессы пищеварения после ночного отдыха требуют поступления еды, иначе произойдет смена среды внутри желудка и нарушится его нормальная моторика. Гончарова добавила, что завтрак важен для нормальной работы желчного пузыря и поджелудочной железы, кишечника, а также влияет на выработку нейромедиаторов. Без него могут ухудшаться самочувствие и настроение.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух до этого говорила, что вопрос о том, каким должен быть идеальный завтрак, волнует многих, однако единого мнения о том, что именно нужно есть утром и обязателен ли этот прием пищи, нет. Она объяснила, что диетологи придерживаются общих принципов рационального питания, однако следовать им или адаптировать их под собственные привычки — личный выбор каждого человека. По словам специалиста, оптимальной считается схема трех-четырех приемов пищи в день с интервалами около четырех-пяти часов без перекусов.

