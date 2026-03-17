Российским туристам назвали главное правило безопасных путешествий

ОСИГ: поездки в другие страны лучше организовывать с туроператорами и страховкой

У российских туристов не хватает грамотности с точки зрения обеспечения своей безопасности при планировании путешествий в другие страны, считает президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Самый эффективный способ учесть риски – организовать поездку с помощью туроператора и приобрести страховку, рассказал он в эфире Общественной Службы Новостей.

Комментируя влияние ситуации на Ближнем Востоке на туротрасль, эксперт отметил, что в первую очередь пострадали путешественники, отказавшиеся от страховых продуктов и помощи турфирм при планировании поездки. Туристы, которые сами покупали бюджетные билеты, с трудом смогли вернуться в Россию, подчеркнул Волков.

«Да, большая часть туристов вернулась, но те, кто были с пакетными турами, все, кто были с реестровыми, так называемыми операторами, они все эту помощь получили, поменяли рейсы и были вывезены из стран Ближнего Востока, — отметил он. — В первую очередь, в том числе, это коснулось стран, таких как Мальдивские острова, Сейшельские острова и многие другие направления, которые были связаны транзитом через Ближний Восток».

Эксперт также отметил, что по итогам 2025 года Россия стала безусловным лидером по количеству туристов в Турции – там побывали 6,9 млн россиян. Но на фоне текущих условий, включая рост цен, в этом году ситуация может измениться. На данный момент прогнозируемого роста внутреннего туризма из-за событий на Ближнем Востоке не наблюдается, заключил он.

Накануне в АТОР сообщили, что российские туроператоры завершили вывоз всех туристов из РФ, отдыхавших в ОАЭ по пакетным турам. Есть туристы, которые продлили проживание и поменяли билеты на более поздние даты, но около 99% были вывезены, заявили в одной из турфирм.

Ранее российское посольство призвало туристов оформлять страховку перед поездкой в Таиланд.