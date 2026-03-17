Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Российским туристам назвали главное правило безопасных путешествий

ОСИГ: поездки в другие страны лучше организовывать с туроператорами и страховкой
beton studio/Shutterstock/FOTODOM

У российских туристов не хватает грамотности с точки зрения обеспечения своей безопасности при планировании путешествий в другие страны, считает президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Самый эффективный способ учесть риски – организовать поездку с помощью туроператора и приобрести страховку, рассказал он в эфире Общественной Службы Новостей.

Комментируя влияние ситуации на Ближнем Востоке на туротрасль, эксперт отметил, что в первую очередь пострадали путешественники, отказавшиеся от страховых продуктов и помощи турфирм при планировании поездки. Туристы, которые сами покупали бюджетные билеты, с трудом смогли вернуться в Россию, подчеркнул Волков.

«Да, большая часть туристов вернулась, но те, кто были с пакетными турами, все, кто были с реестровыми, так называемыми операторами, они все эту помощь получили, поменяли рейсы и были вывезены из стран Ближнего Востока, — отметил он. — В первую очередь, в том числе, это коснулось стран, таких как Мальдивские острова, Сейшельские острова и многие другие направления, которые были связаны транзитом через Ближний Восток».

Эксперт также отметил, что по итогам 2025 года Россия стала безусловным лидером по количеству туристов в Турции – там побывали 6,9 млн россиян. Но на фоне текущих условий, включая рост цен, в этом году ситуация может измениться. На данный момент прогнозируемого роста внутреннего туризма из-за событий на Ближнем Востоке не наблюдается, заключил он.

Накануне в АТОР сообщили, что российские туроператоры завершили вывоз всех туристов из РФ, отдыхавших в ОАЭ по пакетным турам. Есть туристы, которые продлили проживание и поменяли билеты на более поздние даты, но около 99% были вывезены, заявили в одной из турфирм.

Ранее российское посольство призвало туристов оформлять страховку перед поездкой в Таиланд.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
