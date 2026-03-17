Юрист предупредил о наказании за мат в общественных местах и интернете

Юрист Хаминский: за мат в интеренете можно получить штраф до 100 тысяч рублей

Использование нецензурной лексики в интернете и общественных местах может обернуться штрафом, а в некоторых случаях — административным арестом. Об этом в разговоре с RT предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам специалиста, употребление мата в общественном месте, таком как улица, общественный транспорт, магазин и в другом месте со свободным доступом, может быть квалифицировано как мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП России. В этом случае нарушителю выпишут штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Юрист добавил, что использование нецензурных выражений, связанных с неповиновением законному требованию представителя власти или другого лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка, обернется административным арестом на срок до 15 суток.

«Использование обсценной лексики в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет приведет к штрафу в размере до 100 тысяч рублей», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что для того чтобы доказать факт административного правонарушения, нужно зафиксировать нецензурные слова на аудио- или видеозапись, а также взять показания у свидетелей. С этой информацией следует обратиться в полицию.

Адвокат КА «Юков и партнеры» Екатерина Зотова до этого объяснила «Газете.Ru», что штрафы за оскорбления в интернете в России применяются сравнительно редко, а число таких дел не показывает значительного роста. Однако ужесточение ответственности все же может повлиять на культуру общения в сети, если наказание будет ощутимым, а информация о подобных решениях начнет шире освещаться.

