Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Юрист предупредил о наказании за мат в общественных местах и интернете

aceshot1/Shutterstock/FOTODOM

Использование нецензурной лексики в интернете и общественных местах может обернуться штрафом, а в некоторых случаях — административным арестом. Об этом в разговоре с RT предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам специалиста, употребление мата в общественном месте, таком как улица, общественный транспорт, магазин и в другом месте со свободным доступом, может быть квалифицировано как мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП России. В этом случае нарушителю выпишут штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Юрист добавил, что использование нецензурных выражений, связанных с неповиновением законному требованию представителя власти или другого лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка, обернется административным арестом на срок до 15 суток.

«Использование обсценной лексики в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет приведет к штрафу в размере до 100 тысяч рублей», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что для того чтобы доказать факт административного правонарушения, нужно зафиксировать нецензурные слова на аудио- или видеозапись, а также взять показания у свидетелей. С этой информацией следует обратиться в полицию.

Адвокат КА «Юков и партнеры» Екатерина Зотова до этого объяснила «Газете.Ru», что штрафы за оскорбления в интернете в России применяются сравнительно редко, а число таких дел не показывает значительного роста. Однако ужесточение ответственности все же может повлиять на культуру общения в сети, если наказание будет ощутимым, а информация о подобных решениях начнет шире освещаться.

Ранее юрист объяснил, может ли работодатель уволить сотрудника за токсичность.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!