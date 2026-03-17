Арсенал боеприпасов изъяли при обыске у пенсионерки в Тульской области

В Тульской области у пенсионерки изъяли арсенал боеприпасов

Полицейские изъяли арсенал боеприпасов во время обыска у 67-летней жительницы Узловского района Тульской области. Об этом сообщило управление МВД РФ по региону на своем сайте.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий по месту жительства пенсионерки, полицейские обнаружили и изъяли значительное количество предметов, внешне схожих с боеприпасами, взрывчатыми веществами и основными частями оружия.

«В результате осмотра места происшествия было обнаружено изъято: свыше 580 патронов различного калибра, в том числе предположительно к пистолетам «ПМ» и «ТТ», две емкости с сыпучим веществом, маркированные как охотничий порох, предмет, имеющий конструктивные сходства с затвором огнестрельного оружия, комплектующие детали — магазины и капсюли», — говорится в сообщении.

Изъятые боеприпасы направлены в экспертно-криминалистический центр МВД для проведения исследования, полицейские устанавливают происхождение изъятого арсенала и цели его хранения.

В начале месяца в МВД сообщали, что в Иркутской области 37-летний местный житель вырыл под своим домом подземный бункер, где хранил оружием и боеприпасы, готовясь к «катастрофе».

Ранее в Подмосковье садовод устроил на даче наркоплантацию со складом оружия.