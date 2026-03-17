«Пейджеры и таксофоны»: в России оценили перспективу отключения интернета

Сообщения о том, что россиянам придется массово переходить на пейджеры и таксофоны, не отражают объективную реальность. Это, скорее, индикатор того, насколько граждане встревожены, игнорировать такие вопросы нельзя, убежден глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Население нужно активнее информировать о происходящих процессах, чтобы снизить уровень паники, заявил он в пресс-центре НСН.

«Думаю, вопрос о пейджерах и таксофонах – это к психиатрии надо. Думаю, до этого не дойдем», — заявил эксперт, добавив, что с таким же успехом можно говорить о внедрении Азбуки Морзе и отстукивании сообщений морскими флажками.

Однако разговоры о таких перспективах подтверждают, что эта тема действительно тревожит общество, отметил он. Интернет глубоко проник в жизнь людей, огромный пласт предприятий зависит от него, и при этом население, как правило, не предупреждают о возможных отключениях. Это неправильно, так как вызывает панику, считает Клименко.

«Это, наверное, самая нехорошая часть вопроса. Не надо тревожить людей на пустом месте», — заключил эксперт.

До этого зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов объяснил, что наблюдавшиеся в последнее время в крупных городах России сбои в работе мобильного интернета не связаны с блокировкой – речь идет о перенастройке маршрутизации трафика. В ближайшее время работа завершится, ситуация стабилизируется, пообещал он.

Ранее эксперт объяснил, для чего россиянам начали замедлять домашний интернет.