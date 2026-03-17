Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

«Пейджеры и таксофоны»: в России оценили перспективу отключения интернета

Глава ФРЦЭ Клименко призвал россиян не паниковать из-за отключения интернета
Сообщения о том, что россиянам придется массово переходить на пейджеры и таксофоны, не отражают объективную реальность. Это, скорее, индикатор того, насколько граждане встревожены, игнорировать такие вопросы нельзя, убежден глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Население нужно активнее информировать о происходящих процессах, чтобы снизить уровень паники, заявил он в пресс-центре НСН.

«Думаю, вопрос о пейджерах и таксофонах – это к психиатрии надо. Думаю, до этого не дойдем», — заявил эксперт, добавив, что с таким же успехом можно говорить о внедрении Азбуки Морзе и отстукивании сообщений морскими флажками.

Однако разговоры о таких перспективах подтверждают, что эта тема действительно тревожит общество, отметил он. Интернет глубоко проник в жизнь людей, огромный пласт предприятий зависит от него, и при этом население, как правило, не предупреждают о возможных отключениях. Это неправильно, так как вызывает панику, считает Клименко.

«Это, наверное, самая нехорошая часть вопроса. Не надо тревожить людей на пустом месте», — заключил эксперт.

До этого зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов объяснил, что наблюдавшиеся в последнее время в крупных городах России сбои в работе мобильного интернета не связаны с блокировкой – речь идет о перенастройке маршрутизации трафика. В ближайшее время работа завершится, ситуация стабилизируется, пообещал он.

Ранее эксперт объяснил, для чего россиянам начали замедлять домашний интернет.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!