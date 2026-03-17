Названы опасные косметологические процедуры, которые грозят рисками для здоровья

Некоторые ошибки косметологов, в том числе неправильное использование филлеров на основе гиалуроновой кислоты, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом RuNews24.ru рассказал главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян.

По его словам, введение таких веществ в нос может привести к некрозу тканей в случае неправильной техники работы или избытка препарата. В этом случае для исправления ситуации может потребоваться вмешательство пластического хирурга. Кроме того, проблемы могут возникнуть и в случае, если филлеры вводят под кожу для коррекции лица. Это может привести к образованию неэстетичных комков и асимметрии.

Популярные «золотые нити», которые вводят под кожу для лифтинга, со временем могут образовать рубцовые изменения в тканях, добавил эксперт.

«К сожалению, многие косметологи – это люди, которые окончили лишь краткосрочные курсы, не имея полноценного медицинского образования. Они могут называть себя специалистами, но фактически не обладают необходимыми знаниями и навыками. Это приводит к тому, что они выполняют процедуры, которые могут осуществлять только квалифицированные врачи-косметологи или дерматологи», — сказал Алексанян.

До этого сообщалось, что в России с 1 марта вступил в силу приказ Минздрава, ужесточающий требования к подготовке врачей-косметологов. Теперь для получения квалификации косметолога специалисты с высшим медицинским образованием обязаны пройти очную программу объемом 576 академических часов. Не менее 70% лекционных занятий должны проводить преподаватели с ученой степенью кандидата или доктора медицинских наук. Кроме того, у них должна быть действующая аккредитация по косметологии и не менее пяти лет практического стажа.

Ранее сообщалось, что мужчины в Москве стали больше тратить на уход за собой.