На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кемерово на остановке обнаружили ребенка без одежды, который ждал мать

В Кемерово мальчик без одежды ждал мать на остановке
true
true
true
close
Инцидент Кемерово | ДТП | ЧП | Происшествия/VK

В Кемерово семье вернули мальчика, который разгуливал по улице без одежды. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на источник.

Изначально информация о несовершеннолетнем появилась в пабликах города. Как рассказали очевидцы, ребенок вышел на улицу в одних трусах. Местным жителям он рассказал, что ожидает мать. Когда люди попытались укутать его и помочь, он стал убегать.

По данным «Сiбдепо», свидетели подумали, что мальчик оказался в опасной ситуации и вызвали полицейских. Выяснилось, ребенок действительно ждал мать.

Дома взрослые на непродолжительное время оставили его без присмотра, в этот момент несовершеннолетний выбежал из квартиры в том, в чем был. Это произошло в вечернее время, когда в городе уже стояла зимняя погода.

«Женщина в это время возвращалась с работы и не подозревала, что сын ждет ее на остановке», – сообщается в публикации.

В результате мальчик воссоединился с семьей.

Ранее в Оренбургской области полицейские нашли на трассе плачущего ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами