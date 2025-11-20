В Кемерово на остановке обнаружили ребенка без одежды, который ждал мать

В Кемерово семье вернули мальчика, который разгуливал по улице без одежды. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на источник.

Изначально информация о несовершеннолетнем появилась в пабликах города. Как рассказали очевидцы, ребенок вышел на улицу в одних трусах. Местным жителям он рассказал, что ожидает мать. Когда люди попытались укутать его и помочь, он стал убегать.

По данным «Сiбдепо», свидетели подумали, что мальчик оказался в опасной ситуации и вызвали полицейских. Выяснилось, ребенок действительно ждал мать.

Дома взрослые на непродолжительное время оставили его без присмотра, в этот момент несовершеннолетний выбежал из квартиры в том, в чем был. Это произошло в вечернее время, когда в городе уже стояла зимняя погода.

«Женщина в это время возвращалась с работы и не подозревала, что сын ждет ее на остановке», – сообщается в публикации.

В результате мальчик воссоединился с семьей.

