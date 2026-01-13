Размер шрифта
Российское посольство призвало туристов оформлять страховку перед поездкой в Таиланд

Посольство РФ сообщило туристам о важности наличия страховки в поездке в Таиланд
SirichaiKeng/Shutterstock/FOTODOM

Посольство РФ в Таиланде обратилось к российским туристам с призывом оформлять страховку с покрытием не менее $100 тыс. перед поездкой в страну. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале диппредставительства.

Там объяснили, что призыв связан с различными опасными инцидентами с участием российских туристов.

«Посольство России в Таиланде вновь обращает внимание на важность оформления перед туристической поездкой в королевство расширенной медицинской страховки с покрытием желательно не менее $100 тыс», — говорится в сообщении.

При наличии страховки турист сможет получить экстренную медицинскую помощь, покрыть расходы на лечение, быть госпитализирован или эвакуирован. Кроме того, страховка значительно снижает финансовые риски в непредвиденных ситуациях, добавили в посольстве.

11 января в Таиланде скоростной катер с российскими туристами столкнулся с траулером. Прогулочное судно получило повреждения, перевернулось и затонуло. В результате 18-летняя россиянка получила ранения, несовместимые с жизнью, еще 23 туриста из РФ были госпитализированы. По информации СМИ, катер принадлежит оператору, проводящему экскурсии для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте. Ранее суда этой компании уже попадали в происшествия.

Ранее пенсионерка упала за борт круизного лайнера у берегов Кубы.

