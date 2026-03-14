Россиянам объяснили, почему во сне чаще возникают тревожные сюжеты

Ученые Пермского Политеха объяснили, как работает сон человека — от развития сна у плода до влияния недосыпа на здоровье. Исследователи рассказали, почему дети не видят себя во сне, как мозг очищается от токсичных белков ночью и почему во сне чаще возникают тревожные сюжеты. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерия Литвинова, большую часть беременности ребенок проводит во сне.

На поздних сроках беременности у плода появляются две основные фазы сна — быстрая (REM) и медленная (NREM). Быстрый сон стимулирует активность мозга и помогает формироваться сенсорным системам, а медленный связан с физическим развитием мозга и выработкой гормона роста.

Сновидения у маленьких детей отличаются от взрослых. Как объяснила кандидат психологических наук, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Мария Дуванская, малыши до четырех лет обычно не видят себя во сне.

«Сны, требующие участия внутреннего «Я», не могут полноценно возникать, пока у ребенка не сформировалось самосознание», — пояснила она. По ее словам, в раннем возрасте нервная система еще развивается, поэтому сновидения более фрагментарны и менее яркие.

Одной из важнейших функций сна является «очистка» мозга. В течение дня в нервных клетках накапливаются токсичные белки — обычные продукты обмена веществ. Ночью их удаляет так называемая глимфатическая система.

«Во время сна межклеточное пространство мозга увеличивается примерно на 60%, и спинномозговая жидкость активнее вымывает токсичные белки», — рассказал Литвинов. По его словам, нарушение этого процесса может быть связано с развитием нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Несмотря на то что человек спит, мозг продолжает анализировать окружающие звуки. Поэтому люди часто просыпаются от будильника, но не реагируют на посторонний шум.

«Психика оценивает значимость сигнала. Если звук не несет важной информации, мозг его игнорирует. Но если сигнал связан с опасностью или важным событием, например плачем ребенка или будильником, происходит пробуждение», — объяснил ученый.

Исследования также показывают, что во сне чаще возникают негативные эмоции. По словам Дуванской, это связано с эволюцией.

«Мозг во сне перерабатывает стрессовые переживания и моделирует возможные угрозы. С точки зрения выживания было выгоднее запоминать опасные ситуации, чем приятные», — отметила она.

Недостаток сна влияет не только на самочувствие, но и на обмен веществ. У людей с хроническим недосыпом выше риск ожирения и диабета второго типа.

«При дефиците сна нарушается баланс гормонов аппетита: снижается уровень лептина, который отвечает за чувство сытости, и повышается уровень грелина, вызывающего голод», — пояснил Литвинов.

По словам ученых, полноценный сон играет ключевую роль в работе мозга, эмоциональном состоянии и общем здоровье человека.

