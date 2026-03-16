Психиатр рассказал, чем чаще болеют россияне в зависимости от возраста

Исследования подтверждают, что в последние годы россияне стали чаще обращаться за психиатрической помощью. Однако на самом деле набор ментальных расстройств от поколения к поколению практически не изменился. Такая ситуация просто связана с большей информированностью и менее пренебрежительным отношением молодежи к своему здоровью, отметил главврач частной психиатрической клиники доктора Шурова, психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей.

Врач подчеркнул, что за последнее время терапия и диагностика сильно развились, а люди стали просвещеннее в этом вопросе. Причем психиатрия сама по себе – молодая наука, так как первый антидепрессант появился только в 50-е годы.

«Поэтому да, сегодня благодаря интернету молодое поколение более информировано и лучше понимает, что с ними происходит. У них меньше стигмы по отношению к психиатрии, они приходят на прием, не боятся признавать, что у них депрессия», — подчеркнул Шуров.

В то же время он подчеркнул, что проблематика в сфере психического здоровья остается прежней из поколения в поколение – люди в целом страдают от тех же расстройств. Так, у детей это чаще всего аутизм и СДВГ, для подростков характерны личностные расстройства, включая биполярное, пограничное и шизофрению. В среднем возрасте добавляется невротическая симптоматика, зависимости. А в более зрелом возрасте чаще встречаются дементные процессы — это старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера и так далее.

«То есть все самое неприятное с точки зрения психиатрии, то, чего мы боимся — это пока мозг дозревает где-то с 18 до 30», — заключил врач.

До этого психиатр, нарколог Александр Ковтун рассказал, что среди россиян на сегодняшний день наиболее распространенными психическими расстройствами являются депрессия и алкогольная зависимость. В том числе стало больше реактивных депрессий, которые связаны с тяжелой утратой, подчеркнул он и призвал россиян помнить о вреде самолечения.

Ранее психиатр объяснил, как распознать у себя «весеннее обострение» и когда пора к врачу.