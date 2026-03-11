Размер шрифта
Врач-репродуктолог рассказал, у кого могут родиться близнецы

Репродуктолог Дворцов: двойня чаще рождается у женщин после 35 лет
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Спланировать рождение близнецов для супружеской пары невозможно, рассказал «Газете.Ru» врач-репродуктолог Кирилл Дворцов. В ходе ЭКО нет гарантий, что имплантируются оба эмбриона, отметил он.

«В ситуации, когда мы переносим два эмбриона, что случается невероятно редко, нет никаких гарантий на то, что имплантируются оба. Более того, бывает такое, что оба имплантируются, один еще из них двоится. И тогда мы говорим про тройню уже, а это чудовищные ситуации с точки зрения вынашивания беременности. Поэтому этим лучше не заниматься. Переносить, как положено, по одному эмбриону и рожать по одному ребенку, максимум — двоих», — отметил он.

Наследственные признаки родителей не влияют на появление двойни, рассказал эксперт.

«В целом, если мы говорим про естественное зачатие и двойню, то это не зависит от наследственности родителей — это чаще от возраста зависит. Чаще после 35 лет история. И, в целом, по популяции вероятность 1-2% всего лишь. Это независимый фактор и как-то предсказать или повлиять на это невозможно», — заключил он.

Ранее врач-репродуктолог объяснил, можно ли спланировать пол ребенка.

 
