Россиянин повалил полицейского на землю и угодил под суд

В Калининградской области будут судить мужчину за нападение на двух полицейских

В Калининградской области мужчина напал на сотрудников полиции и попал под суд, сообщает прокуратура региона.

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч.ч. 1, 2 ст. 318 УК РФ) возбудили в отношении 45-летнего жителя Черняховска. По версии следствия, 25 октября 2025 года в ночное время обвиняемый сел за руль, находясь в состоянии опьянения, и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Не желая выполнять законные требования инспекторов, он ударил одного рукой по лицу, а второго повалил на землю и схватил за шею. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

До этого мужчина укусил полицейского за мизинец в Приморье. Сотрудники МВД прибыли к пьяному мужчине после заявления о нарушении тишины. Хулиган вцепился зубами в палец одного из стражей порядка и попал под суд. Он получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Ранее россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и сама стала фигуранткой дела.