Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин повалил полицейского на землю и угодил под суд

В Калининградской области будут судить мужчину за нападение на двух полицейских
РИА Новости

В Калининградской области мужчина напал на сотрудников полиции и попал под суд, сообщает прокуратура региона.

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч.ч. 1, 2 ст. 318 УК РФ) возбудили в отношении 45-летнего жителя Черняховска. По версии следствия, 25 октября 2025 года в ночное время обвиняемый сел за руль, находясь в состоянии опьянения, и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Не желая выполнять законные требования инспекторов, он ударил одного рукой по лицу, а второго повалил на землю и схватил за шею. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

До этого мужчина укусил полицейского за мизинец в Приморье. Сотрудники МВД прибыли к пьяному мужчине после заявления о нарушении тишины. Хулиган вцепился зубами в палец одного из стражей порядка и попал под суд. Он получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Ранее россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и сама стала фигуранткой дела.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!