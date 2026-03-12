Размер шрифта
Петербуржец вернулся домой и застал грабителя, пилившего сейф

В Петербурге грабитель пытался распилить сейф в квартире и попался
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге полиция задержала 19-летнего жителя Ижевска, который пытался распилить сейф с ювелирными украшениями. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в доме по Клочкову переулку. 24-летний петербуржец вернулся в квартиру и застал незнакомца, который пытался вскрыть сейф. Внутри хранились ювелирные изделия стоимостью более миллиона рублей. Грабитель, увидев владельца квартиры, сбежал.

Ущерб хозяин оценил в 150 тысяч рублей — столько составили повреждения. Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 19-летний житель Ижевска. В отношении юноши возбудили уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере, на него также составлен административный протокол за употребление наркотиков.

До этого в Петербурге 32-летний сын обокрал 57-летнего отца, похитив из его квартиры сейф с деньгами, во время задержания он выпрыгнул в окно.

Ранее петербуржец по указанию мошенников распилил чужой сейф в Кемерове и украл миллион рублей.

 
