Юрист назвал законные причины для лишения работника премии

Премия в России считается стимулирующей выплатой, однако недавно принятые законы изменили условия и правила для ее начисления. В том числе есть строго обозначенные условия, которые могут стать причиной для депремирования сотрудников, рассказал RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

С 2025 года работодателей обязали прописывать в договорах и внутренних актах компаний сроки, размеры, условия премирования, в том числе обозначая требуемые для выплаты качество и продолжительность работы. Обычно основной причиной для лишения работника премии является дисциплинарное взыскание, напомнил специалист.

«Но здесь появилось жёсткое ограничение по статье 135 ТК России. Снизить премию можно только за тот период, в котором взыскание применено, и только в пределах 20% месячной зарплаты, — подчеркнул Русяев. — Растягивать депремирование на весь срок действия выговора, как это практиковалось раньше, теперь прямо противоречит закону».

Еще один повод для неначисления премии – это ситуации, когда сотрудник не достиг показателей, обозначенных в документах компании как целевые. Третьей причиной может быть неотработанный премиальный период, но и это правило строго должно быть закреплено в документах компании.

Если же работник выполнил все условия, соблюдены все критерии начисления премии, то даже факт его увольнения не является поводом для депремирования, подчеркнул юрист. Также теперь не допускается такое понятие как «премия по усмотрению руководителя» без критериев ее начисления. А если в договоре премия указывается как фиксированная часть оплаты труда, то работодатель не имеет права просто не выплатить ее, подчеркнул юрист. Снижение выплаты из-за дисциплинарного взыскания тоже требует оформления по правилам ТК РФ, причем у работника предварительно запрашивается письменное объяснение.

«По сути, в 2026 году формула простая: премию могут законно не начислить или снизить только тогда, когда основания для этого заранее и конкретно прописаны в документах работодателя и соответствуют обновлённой статье 135 ТК России. Всё, что выходит за эти рамки, оспоримо», — заключил Русяев.

До этого руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский подчеркивал, что чаще всего поводами для лишения премии становятся невыполнение плана или норм труда, нарушение дисциплины (например, прогулы или опоздания). Также часто среди причин называют привлечение к дисциплинарной ответственности, наличие взыскания, причинение материального ущерба компании, нарушение правил труда или технологических инструкций.

