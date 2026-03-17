В Твери ищут малолетних брата и сестру

Брат и сестра пропали в Твери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следователей, девочка 2012-го года рождения и ее младший брат долгое время не выходили на связь, поэтому близкие забили тревогу.

Чтобы привлечь необходимые для поисков средства, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас следователи проверяют разные версии пропажи детей.

«Осмотрены место их последнего нахождения и прилегающая территория, проводятся иные мероприятия», – сообщается в публикации.

В СК также призвали местных жителей обратиться в управление ведомства по региону, если они что-то знают о произошедшем.

До этого в Волгоградской области пропала девушка. В последний раз ее видели в середине февраля. При этом за несколько дней до этого она поругалась с матерью и перестала общаться с близкими.

Пропавшую обнаружил местный житель во время прогулки с собакой. Девушка была без признаков жизни, одна рука у нее отсутствовала.



