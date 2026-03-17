Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Твери ищут малолетних брата и сестру

В Твери пропали брат и сестра
СУ СК РФ по Тверской области

Брат и сестра пропали в Твери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следователей, девочка 2012-го года рождения и ее младший брат долгое время не выходили на связь, поэтому близкие забили тревогу.

Чтобы привлечь необходимые для поисков средства, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас следователи проверяют разные версии пропажи детей.

«Осмотрены место их последнего нахождения и прилегающая территория, проводятся иные мероприятия», – сообщается в публикации.

В СК также призвали местных жителей обратиться в управление ведомства по региону, если они что-то знают о произошедшем.

До этого в Волгоградской области пропала девушка. В последний раз ее видели в середине февраля. При этом за несколько дней до этого она поругалась с матерью и перестала общаться с близкими.

Пропавшую обнаружил местный житель во время прогулки с собакой. Девушка была без признаков жизни, одна рука у нее отсутствовала.

Ранее стало известно, как нашли второго мальчика, пропавшего в Звенигороде.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
