Пропавшую в Волгоградской области 26-летнюю девушку нашли мертвой и без руки

В Волгоградской области нашли тело девушки, пропавшей в День всех влюбленных

В Камышинском районе Волгоградской области завершились поиски местной жительницы, пропавшей без вести в феврале. Об этом пишет V1.RU.

Тело 26-летней Надежды Ванюшиной из Камышина обнаружили 12 марта в дачном массиве СНТ «Расцвет» недалеко от Волги, где сейчас живут несколько семей.

Последний раз ее видели 14 февраля, однако связь с родными прервалась раньше, после небольшой ссоры с мамой 8 февраля. С тех пор ее телефон был недоступен. Мать подала заявление в полицию, отметив, что дочь раньше не пропадала. Волонтеры «ЛизаАлерт» прочесывали город и окрестности.

На тело наткнулся местный житель Сергей во время прогулки с собакой и вызвал полицию. Очевидец отметил, что место безлюдное — без дорог, камер и постоянных жителей.

«В тот день там немного растаяло, и мы пошли, собака бежала впереди меня. Подбежала к трупу и стала обнюхивать. Я подошел ближе, увидел открытый рот, лицо все синее, волосы распущенные и рука по локоть была отгрызана. <...> Крови там не было. Осталась мелочь, так до сих пор она там и лежит», — заявил мужчина.

СК подтвердил гибель девушки, но не давал официальных комментариев. По словам источника, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, однако гнилостные изменения могут скрыть факт насилия. Кроме того, эксперты недоумевают, каким образом Надежда оказалась в заброшенном СНТ зимой.

