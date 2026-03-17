Врач рассказала о серьезных отличиях женского инфаркта от мужского

Женский инфаркт отличается от мужского, поэтому его симптомы часто остаются незамеченными. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Софья Советова.

«Большинство кардиологических исследований исторически проводились преимущественно на мужчинах. Критерии диагностики, описание симптомов в учебниках, алгоритмы обследования — все это создавалось на основе мужской картины болезни», — отметила эксперт.

По ее словам, симптомами классического инфаркта считаются сильная сжимающая боль за грудиной, холодный пот. При этом у женщины вместо боли в груди могут появляться необъяснимая усталость, тошнота, одышка, дискомфорт в спине или верхней части живота, головокружение и сердцебиение. Кроме того, существуют сложности в диагностике недуга у пациенток. Так, например, нагрузочные ЭКГ-тесты у них часто дают ложноположительные результаты, предупредила Советова.

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Резник до этого рассказала «Газете.Ru», что при появлении симптомов инфаркта нужно сразу же вызвать скорую помощь. До приезда медиков важно сделать три вещи: сесть, потому что лежать в таком состоянии нельзя, открыть окно и расстегнуть воротник, и принять 300 мг аспирина.

Ранее была создана инъекция для восстановления сердца после инфаркта.

 
