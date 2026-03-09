Создана инъекция для восстановления сердца после инфаркта

Ученые из Техасского университета A&M разработали инъекцию, которая увеличивает выработку гормона ANP, защищающего сердце после инфаркта. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

После сердечного приступа сердце получает повреждения и работает с повышенной нагрузкой. В ответ организм выделяет гормон предсердный натрийуретический пептид (ANP), который помогает снизить давление на сердечную мышцу и защищать ткани от дальнейшего повреждения. Однако естественного количества этого гормона обычно недостаточно, чтобы существенно повлиять на восстановление.

Новая инъекция решает эту проблему. Препарат вводят в скелетные мышцы, после чего клетки получают временные «инструкции» и начинают вырабатывать дополнительный ANP. Гормон поступает в кровоток и достигает сердца, где снижает нагрузку на него и помогает тканям восстанавливаться. По данным исследователей, одной дозы достаточно, чтобы выработка полезного гормона продолжалась несколько недель.

«По сути, это усиление собственной защитной системы сердца. Организм уже использует ANP как защитный механизм, а мы просто помогаем ему вырабатывать больше этого вещества в критический период заживления», — объяснили ученые.

В основе инъекции лежит технология самоамплифицирующейся РНК (saRNA). В отличие от обычных РНК-препаратов, такие молекулы могут временно копировать сами себя внутри клетки. Благодаря этому эффект сохраняется дольше, а для лечения требуется меньшая доза.

Даже если человек переживает первый инфаркт, со временем сердце часто ослабевает из-за рубцевания и гибели части мышечной ткани. По словам авторов работы, дополнительная выработка ANP в первые недели после приступа может уменьшить образование рубцов, сохранить больше здоровой ткани и улучшить дальнейшую работу сердца.

Исследование стало продолжением предыдущей работы этой же группы. Ранее ученые создали пластырь с микроиглами, который накладывался прямо на поверхность сердца и высвобождал гормон, стимулирующий восстановление тканей. Новый подход позволяет добиться похожего эффекта с помощью обычной инъекции, без хирургического вмешательства.

