Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Создана инъекция для восстановления сердца после инфаркта

Science: активация гормона ANP вакциной ускоряет восстановление после инфаркта
Shutterstock

Ученые из Техасского университета A&M разработали инъекцию, которая увеличивает выработку гормона ANP, защищающего сердце после инфаркта. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

После сердечного приступа сердце получает повреждения и работает с повышенной нагрузкой. В ответ организм выделяет гормон предсердный натрийуретический пептид (ANP), который помогает снизить давление на сердечную мышцу и защищать ткани от дальнейшего повреждения. Однако естественного количества этого гормона обычно недостаточно, чтобы существенно повлиять на восстановление.

Новая инъекция решает эту проблему. Препарат вводят в скелетные мышцы, после чего клетки получают временные «инструкции» и начинают вырабатывать дополнительный ANP. Гормон поступает в кровоток и достигает сердца, где снижает нагрузку на него и помогает тканям восстанавливаться. По данным исследователей, одной дозы достаточно, чтобы выработка полезного гормона продолжалась несколько недель.

«По сути, это усиление собственной защитной системы сердца. Организм уже использует ANP как защитный механизм, а мы просто помогаем ему вырабатывать больше этого вещества в критический период заживления», — объяснили ученые.

В основе инъекции лежит технология самоамплифицирующейся РНК (saRNA). В отличие от обычных РНК-препаратов, такие молекулы могут временно копировать сами себя внутри клетки. Благодаря этому эффект сохраняется дольше, а для лечения требуется меньшая доза.

Даже если человек переживает первый инфаркт, со временем сердце часто ослабевает из-за рубцевания и гибели части мышечной ткани. По словам авторов работы, дополнительная выработка ANP в первые недели после приступа может уменьшить образование рубцов, сохранить больше здоровой ткани и улучшить дальнейшую работу сердца.

Исследование стало продолжением предыдущей работы этой же группы. Ранее ученые создали пластырь с микроиглами, который накладывался прямо на поверхность сердца и высвобождал гормон, стимулирующий восстановление тканей. Новый подход позволяет добиться похожего эффекта с помощью обычной инъекции, без хирургического вмешательства.

Ранее были названы главные ошибки при измерении давления.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!