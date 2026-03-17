Россиянам объяснили, как стресс запускает болезни

Длительный стресс может ослабить защитные механизмы организма за счет снижения активности иммунной системы и повышения риска развития инфекционных заболеваний. Об этом Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«При стрессе активируется так называемая симпатоадреналовая система, организм начинает вырабатывать стрессовые гормоны. Один из них — кортизол, который вырабатывается корой надпочечников. Если уровень кортизола становится высоким и сохраняется таким длительное время, он начинает подавлять иммунную систему. Поэтому на фоне сильного или затяжного стресса человек становится более уязвимым к инфекциям», — пояснил эксперт.

По его словам, процесс восстановления после стрессовых ситуаций может отличаться, влияние на это оказывают возраст, общее состояние здоровья, индивидуальные особенности реакции. Так, например, молодежь может восстановиться быстрее, чем люди старшего возраста. Для снижения риска заболевания Болибок посоветовал укреплять здоровье, а также учиться управлять стрессом.

Ученые из Рурского университета в Бохуме (Германия) до этого обнаружили, что гормон стресса кортизол ухудшает способность человека ориентироваться в пространстве, нарушая работу навигационной системы мозга.

