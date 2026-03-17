Москвичам рассказали, когда в городе полностью растает снег

Синоптик Паршина: снег полностью растает в столице примерно через 10 дней
Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала ТАСС, что снег в Москве полностью растает примерно через 10 дней.

По ее словам, снежный покров в столице тает неравномерно, в среднем его высота уменьшается на 2-3 см в сутки.

«В понедельник утром снега 33 сантиметра. Это в пределах климатической нормы. Можно сказать, что, если в среднем на 2-3 сантиметра в сутки [высота снежного покрова уменьшается], то 10 дней — и снега, ..., не будет», — поделилась Паршина.

При этом она допустила, что снег может продержаться до апреля.

До этого Паршина говорила, что снег в Москве тает не особо быстро из-за своей плотности. Синоптик отмечала, что в заповедниках и некоторых парках, а также в лесах снег будет таять намного дольше, но на открытых участках города его не будет уже скоро.

15 марта Паршина сообщила, что на неделе в Москве ожидаются отрицательные температуры. В ночные часы температура будет колебаться около нуля и временами опускаться ниже. Синоптик при этом уточнила, что в разные дни возможны показатели примерно от –4°C до +2°C. При этом в дневные часы столбики термометров в российской столице не опустятся ниже нуля.

Ранее москвичей предупредили об опасности открытия мотосезона в марте.

 
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
