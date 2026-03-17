Москвичей предупредили об опасности открытия мотосезона в марте

Автоэксперт Хайцеэр: в марте рано открывать мотосезон
В Москве установилась достаточно теплая солнечная погода, однако, в марте еще рано открывать мотосезон. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

По его словам, это связано с высоким риском ДТП из-за непрогретого асфальта. Эксперт призвал дождаться, когда температура воздуха на улице будет +10°C днем и ночью. Он предупредил, что опасность грозит и опытным водителям мотоциклов.

«Я, как мотоциклист, на дорогу выеду не раньше времени, когда на улице будут устойчивые +10°C не только днем, но и ночью, чтобы асфальт действительно успел прогреться. По опыту это обычно не раньше конца апреля», – отметил Хайцеэр.

Он добавил, что открывать сезон в любом случае важно аккуратно, поскольку водителям автомобилей нужно будет привыкнуть к возвращению байкеров на дорогу.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев до этого говорил, что весеннюю мойку автомобиля после зимы стоит проводить после смены резины, когда дороги окончательно промоются дождями и техникой. По его словам, основной проблемой являются не разводы на дверях, а дорожные составы, которые применяют для таяния снега. Они могут скапливаться в самых потаенных уголках, предупредил эксперт.

Ранее в Москве байкер на скорости разбил авто с людьми.

 
Теперь вы знаете
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
