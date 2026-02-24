Врач рассказал о современном лечении варикоза

Малоинвазивные технологии, современное оборудование и квалифицированный специалист помогут вылечить варикоз без госпитализации. Об этом «Радио 1» рассказал врач-сосудистый хирург Центра спасения конечностей РЖД-Медицины Георгий Трейгер.

По его словам, эффективными в этом случае являются лазерная коагуляция и склеротерапия. Он подчеркнул, что открытая хирургия с разрезами, швами уже «устарела и ушла в историю». При этом врач призвал тщательно подходить к выбору клиники для процедуры, потому что на рынке существуют псевдо-флебологи.

«Беременным лучше не торопиться с процедурами и дождаться окончания грудного вскармливания. Также в качестве профилактики нужно добавить себе ходьбы. 10 тыс. — это просто цифра. Не надо к ней стремиться. 5—7 тыс. шагов — уже хорошо. А если мы говорим про спорт, то здорово посещать бассейн», — заключил Трейгер.

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин до этого рассказал «Газете.Ru», что охлаждающие ванны помогают предотвратить развитие варикоза ног. Процедура эффективно улучшает кровообращение, уточнил он.

Ранее были названы виды спорта, которые ускоряют развитие варикоза.