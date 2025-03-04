Назван самый правильный метод чистки ушей

Чистить уши самостоятельно ватными палочками опасно. Для поддержания чистоты достаточно ухаживать за наружной частью уха: аккуратно протирать ушную раковину и внешний слуховой проход влажным полотенцем после душа, рассказал «Газете.Ru» врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

«Чистка ушей — процесс, который кажется простым, но многие совершают ошибки, наносящие серьезный вред. Главная ошибка — использование ватных палочек для очищения ушного прохода. Эти привычные предметы, вопреки общему мнению, не предназначены для такой процедуры. Вместо удаления серы они утрамбовывают ее глубже в слуховой проход, что может привести к образованию серной пробки. Такая пробка не только мешает нормальному восприятию звуков, но и вызывает заложенность, боль и дискомфорт. К тому же неосторожное обращение с ватной палочкой грозит повреждением нежной кожи слухового канала, а в худшем случае — травмой барабанной перепонки, что чревато серьезными осложнениями вплоть до потери слуха», – объяснил врач.

Еще одна опасная ошибка — использование для чистки ушей различных домашних средств, таких как перекись водорода, уксус, сода или масла. Эти вещества могут раздражать кожу, вызывать аллергические реакции или химические ожоги. Их применение без рекомендации врача абсолютно недопустимо. Вместо пользы они могут усугубить ситуацию, особенно если слуховой проход уже раздражен.

«Попытки самостоятельно избавиться от серной пробки тоже могут стать причиной серьезных проблем. Если она сформировалась, удалять её должен только специалист. Самостоятельное вмешательство часто заканчивается повреждением барабанной перепонки и снижением слуха. Симптомы вроде заложенности уха, боли, ухудшения слуха или головокружения — это повод как можно скорее обратиться к врачу-оториноларингологу. Важно помнить, что ушная сера необходима. Она защищает слуховой проход от грязи, микробов и излишней влаги. Организм сам выводит её излишки естественным путем», – заключил доктор.

Ранее были названы витамины, с которыми не сочетается добавка Омега-3.