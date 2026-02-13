Размер шрифта
«Без ватных палочек»: врач назвал самый эффективный способ чистки ушей

Врач Калмыков: проводить гигиену ушей нужно во время посещения душа
Shutterstock

Чистка ушей ватными палочками или другими предметами может травмировать барабанную перепонку или слуховой проход. Об этом в интервью РИАМО напомнил главный специалист по оториноларингологии сети клиник «Будь здоров» Иван Калмыков.

«Наружный слуховой проход человека устроен таким образом, что сера сама вытекает и испаряется, достаточно просто проводить гигиену ушной раковины во время посещения душа», — отметил специалист.

Использование ватных палочек или других способов очистки наружного слухового прохода может, наоборот, привести к формированию серных пробок, предупредил он.

До этого Калмыков говорил, что наличие серных пробок в ушах может привести к снижению слуха, но и развитию наружного отита, если на проблему не обращать внимание.

Ранее врачи объяснили, как безопасно избавиться от воды в ухе после купания.
 
