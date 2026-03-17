В Хабаровском крае спасли медвежонка, оставшегося без медведицы

В берлоге в Хабаровском крае нашли осиротевшего медвежонка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации Telegram-канала, медвежонка обнаружили в берлоге в Нанайском районе края.

«Его мама ушла и не вернулась. В одиночку кроха бы не выжил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медвежонка отправили в реабилитационный центр.

В сентябре 2025 года работники рыбного завода на Камчатке спасли медвежонка, который попал в яму с отходами.

Животное привлек запах рыбы. Хищник подошел к краю и упал. Мужчины помогли ему выбраться с помощью деревянной доски и веревки. Сначала у них не получалось, но спустя несколько попыток медвежонок ухватился за веревку зубами и по доске «вышел» на мост. Работники, спасавшие животное, быстро разбежались, чтобы хищник не напал на них. Медвежонок тем временем убежал в другую сторону.

Ранее в Башкирии медвежата украли мед у охотничьего инспектора.

 
