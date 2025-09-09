На Камчатке в яме с рыбными отходами обнаружили медвежонка

Работники рыбного завода на Камчатке спасли медвежонка, который попал в яму с отходами. Об этом сообщает Amur Mash.
По данным Telegram-канала, животное привлек запах рыбы. Хищник подошел к краю и упал.
«Нырнул туда с головой. Выбраться сам, конечно, не смог», – сообщается в публикации.
На кадрах с места заметно, как работники помогают ему выбраться с помощью деревянной доски и веревки. Сначала у них не получается, но спустя несколько попыток медвежонок ухватился за веревку зубами и по доске «вышел» на мост.
Работники, спасавшие животное, быстро разбежались, чтобы хищник не напал на них. Медвежонок тем временем убежал в другую сторону.
До этого в Турции медведя из зоопарка доставили в больницу. Сотрудники заметили, что их подопечный выглядел вяло, поэтому обратились к врачам.
Изначально предполагалось, что у животного появились проблемы с пищеварением, но после обследования выяснилось, что он просто съел слишком много фруктов.
Ранее в Башкирии медвежата украли мед у охотничьего инспектора.