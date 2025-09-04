В Башкирии медвежата украли мед у охотничьего инспектора

В Башкирии медвежата пробрались на дачу к охотничьему инспектору и украли мед

В Башкирии медведь пришел на дачу к охотничьему инспектору и навел беспорядок на его пасеке. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, местные жители сообщили о хищниках, которые бродили по территории СНТ. Прибыв на место, инспектор не увидел медведей, но зафиксировал их следы на дорогах.

После этого он пришел на свою дачу, где обнаружил следы медвежат. На кадрах заметно, что пчелиные домики разгромлены, часть пластин с медом сломаны или вовсе исчезли.

«Это мне что, животный мир мстит, что ли?! Вот разбойник!», – говорит на видео мужчина.

До этого в Иркутской области другой россиянин встретил медведя в лесу. Как рассказал сам мужчина, он находился в глухой таежной местности, и в какой-то момент его сбил с ног хищник.

Пострадавший стал наносить удары животному руками и ногами, они попадали по животу и лапам медведя. В результате хищник отступил и убежал в лес. Мужчина получил незначительные царапины.

Ранее на Урале мужчина попал в больницу после нападения медведя.