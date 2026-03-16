Застрявшие в зоне иранских ударов американцы заявили, что США их бросили

Живущие на Ближнем Востоке граждане США «разгневаны» на Госдепартамент и Белый дом в целом за отсутствие «запасного плана» эвакуации из региона в первые часы после начала ударов по Ирану. Об этом они сами заявили британской газете Guardian.

Одна из американок, живущих в Иране, поделилась, что ощущает себя «преданной», поскольку США отнеслись к своим гражданам в зоне конфликта «как к кому-то второстепенному».

Госдеп заявил, что примерно 32 тысячи американцев на Ближнем Востоке получили «консультации по вопросам безопасности и помощь», но большинство из них отказались покидать регион или улетели оттуда коммерческими авиарейсами. Однако опрошенные Guardian граждане США утверждают, что это заявление не соответствует действительности.

Например, работающий учителем в Бахрейне 31-летний Дилан рассказал, что после удара по американской военно-морской базе в Джуффаире звонил в посольство, но услышал только сигнал переполненного автоответчика. Он сам и его родные пытались дозвониться туда и на следующий день, но не смогли. Вместо дипломатов США мужчине в итоге помогли британцы.

Эшли из Северной Каролины отдыхала в Абу-Даби со своим партнером и пятилетним ребенком, когда начался ближневосточный конфликт. Она попыталась связаться с Госдепом, чтобы им помогли срочно уехать, но не смогла. При этом, подчеркивает женщина, ведомство постоянно публиковало в соцсетях заявления о том, что всячески поддерживает американцев.

«Они писали: «Вам нужно всего лишь позвонить по этому номеру». Мы звонили по этому номеру, а там понятия не имели что происходит, и ничем не могли помочь», — жалуется американка.

Особенно сильно ее возмутил тот факт, что США изначально были в курсе всех планов атаки на Иран, но при этом не предприняли никаких мер для экстренной эвакуации собственных граждан из зоны ответных ударов.

