Россиянам напомнили о штрафах за нарушение правил рыбалки

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с газетой «Известия» напомнил о действующих в России ограничениях на вылов рыбы, нарушение которых может повлечь за собой штрафы и даже уголовную ответственность.

«Список запрещенных способов лова в России гораздо длиннее, чем многие думают. На федеральном уровне закон о любительском рыболовстве запрещает лов с применением взрывчатых и химических веществ, электротока, сетей (за узкими исключениями), подводную охоту в местах массового отдыха, с аквалангами и с электронными средствами обнаружения», — рассказал Русяев.

Региональные бассейновые правила, по его словам, добавляют к этому списку багрение, глушение, ночную подсветку, перегораживание русла, самоловные снасти и капканы.

Особые ограничения действуют в нерестовый период, а также в отношении конкретных видов рыб. Штрафы грозят за вылов судака, щуки, леща, жереха и сома, если нарушены сезонные запреты. Под особым контролем — стерлядь, осетровые, хариус, лососевые и сиговые, подчеркнул юрист.

За нарушение правил рыболовства гражданам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, возможна конфискация снастей. За вылов краснокнижных видов (например, стерляди или осетровых) взыскание для физлиц может достигать 5 тысяч рублей, для юрлиц — миллиона рублей. Ловля особо ценных пород (белуга, калуга, русский осетр, севрюга) влечет уголовную ответственность — до 4 лет лишения свободы. Если нарушитель использовал для этих целей интернет, срок может увеличиться до 6 лет, предупредил эксперт.

16 марта стало известно, что районный суд Москвы признал запрещенной информацию, размещенную на нескольких интернет-сайтах, где продавались блочные луки для рыбалки.

Суд удовлетворил иски, которые прокуратура подала после мониторинга интернета. В ходе проверки были выявлены страницы со свободным доступом, где продавались лучные комплекты. Чтобы зайти на сайты, не требовалась регистрация. Поэтому любой пользователь мог посмотреть их.

