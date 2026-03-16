«Диабет и остановка дыхания»: врач рассказала о главных рисках храпа

Сомнолог Царева: храп может привести к диабету, остановке дыхания и даже к ДТП

Храп неизбежно приводит к нарушению качества сна и имеет долгосрочное влияние на здоровье и жизнь человека. Он сигнализирует о серьезных проблемах с дыханием, что может привести к развитию тяжелых заболеваний вплоть до летального исхода, предупредила в беседе с 360.ru кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царева.

«Храп — наиболее яркий и иногда единственный признак остановок дыхания во сне, который формируется на уровне от носа до трахеи», — объяснила врач, добавив, что такие остановки могут закончиться летальным исходом.

Во время остановки дыхания у человека резко падает уровень кислорода, что приводит к гипоксии и влияет на все органы и ткани. Это «поломки», которые происходят на уровне клеток и ДНК, что в перспективе грозит развитием болезни Паркинсона, Альцгеймера и деменции других видов, рассказала врач. Среди краткосрочных последствий она выделила как минимум сонливость, на фоне которой человек может попасть в ДТП. Кроме того, даже одна бессонная ночь подрывает иммунитет, отметила Царева.

Остановки дыхания во сне и храп негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, приводят к повышению артериального давления и учащению пульса, что грозит гипертоническим кризом, инсультом и инфарктом. Еще одно следствие храпа – это повышение потливости, уровня сахара в крови, и, как следствие, развитие сахарного диабета.

Сомнолог подчеркнула, что, в конечном итоге, нет ни одной сферы здоровья, которая бы не пострадала от неправильного дыхания во сне.

«Тут непосредственно нехватка воздуха, а с другой стороны, еще и мозг страдает, потому что он вынужден пробуждаться, дабы восстановить дыхание», — пояснила она, призвав не игнорировать храп, который сигнализирует о серьезных проблемах, и вовремя обратиться к врачу.

До этого кардиолог Хосе Абельян отметил, что храп может стать причиной повышенного риска сердечного приступа. По его словам, в большинстве случаев храп возникает из-за избыточного веса, табакокурения, употребления спиртных напитков и успокоительных средств. Чтобы решить эту проблему, врач рекомендовал регулярно выполнять физические упражнения для нормализации веса.

