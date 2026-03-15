В ГАИ уточнили информацию о пострадавших при столкновении трамваев в Москве

В Госавтоинспекции Москвы подтвердили, что в результате аварии с двумя трамваями пострадали 13 человек, в их числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление Госавтоинспекции.

«Пострадали 13 человек, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.

Всего в двух трамваях на момент аварии находились 70 человек.

Причиной ДТП стал сход одного из трамваев с рельсов.

Между тем Telegram-канал 112 сообщает о 17 пострадавших. По данным источника в правоохранительных органах, среди них пятеро детей.

Движение с улицы Свободы на Волоколамское шоссе перекрыто.

До этого сообщалось, что 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла на северо-западе столицы. В результате столкновения трамваев одного из водителей зажало в кабине, его пришлось деблокировать специалистам.

Ранее в Москве несколько человек пострадали в аварии с экскурсионным автобусом, перевозившим детей.

 
