Назван безопасный способ похудеть без жестких ограничений

Врач Кашух: безопасно похудеть поможет принцип «гарвардской тарелки»
Для безопасного похудения и контроля хронических заболеваний рекомендуется придерживаться сбалансированного питания, основанного на принципе «гарвардской тарелки». Об этом РИАМО рассказала гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Если цель — похудение или контроль хронического заболевания, безопаснее выстроить сбалансированное питание с достаточным количеством белка, овощей, сложных углеводов и полезных жиров. Приемы пищи полезно строить по принципу «гарвардской тарелки»» — отметила эксперт.

Она объяснила, что, согласно этому принципу, половина всей порции должна состоять из овощей, зелени и фруктов. Еще четверть тарелки должны занимать источники белка, такие как мясо или рыба, а оставшуюся четверть — цельнозерновые крупы.

Гастроэнтеролог также напомнила, что следует обращать внимание на суточную калорийность всего рациона. Рекомендуется потреблять такое количество калорий, которое требуется организму для поддержания нормальной жизнедеятельности. Благодаря этому удастся поддерживать желаемый вес без вреда для здоровья.

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова до этого говорила, что желающим похудеть к лету нужно помнить, что процесс должен быть «питательным» по микроэлементам, в которых после зимы организм особенно нуждается. При этом, по ее словам, чрезмерно сильное урезание калорийности при пустом рационе приведет к гиповитаминозу, упадку сил, ломкости ногтей и выпадению волос.

Ранее врачи рассказали о диете, которая поможет справиться со стрессом и депрессией.

 
