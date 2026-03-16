Возраст почти четверти россиян превышает 60 лет

Мурашко: почти четверть россиян находятся в возрасте 60 лет и старше
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в презентации к форуму «Здоровое общество» заявил, что почти четверть россиян перешагнула 60-летний порог. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в 2025 году население России в возрасте от 60 лет и старше составило 24,4%, или 35,6 млн человек.

Мурашко уточнил, что в 2030 году эта категория граждан увеличится до 25,4%.

Форум «Здоровое общество» проходит в Москве с 16 по 17 марта. В его работе принимают участие делегации 15 стран.

6 марта «Газета.Ru» со ссылкой на исследование медтех-компании MD писала, что больше всего россияне в старости боятся лишиться ясности ума, потерять память и самостоятельность.

Хотя более трети россиян осознают важность сохранения когнитивных функций, только каждый пятый (20%) проходил чекап мозга. Еще 57% не проходили, но хотели бы проверить состояние своего ментального здоровья, и лишь 22% не видят в этом необходимости.

