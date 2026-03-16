Эксперт: «черные дожди» после атак на Иран могут пролиться в Израиле

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Военэксперт Никулин: кислотные дожди после атак на Иран затронут весь регион
Sin Dinero/Shutterstock/FOTODOM

«Черные дожди», вызванные атаками на иранские нефтебазы, в ближайшем будущем могут пролиться за пределами Ирана. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил военный эксперт, бывший член Комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по разоружению Игорь Никулин. Кислотные тучи, по его словам, уже доходят до Средней Азии.

«Могут дойти до Китая. Если ветер подует в другую сторону, то это, соответственно, накроет Ирак, Иорданию. Тот же самый Израиль, который все это дело замутил. Поэтому ясно, что ничего хорошего для экологии тут быть не может. И отмахиваться от этой проблемы нельзя», — подчеркнул Никулин.

Действия Израиля и его союзников повлияют на экологическую ситуацию во всем регионе, добавил он.

9 марта издание The Independent сообщило, что в Иране через несколько часов после американо-израильских авиаударов по нефтебазам начались так называемые кислотные дожди. Кроме того, в районах нефтебаз распространился черный дым, содержавший в себе множество химических веществ и тяжелых металлов.

Из-за загрязнения воздуха у местных жителей могут возникнуть головные боли или затруднения с дыханием, особенно если у них астма или заболевания легких. В основной группе риска также находятся дети и пожилые люди, отмечают журналисты.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность атаками Израиля на иранскую энергосистему.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!