Эксперт: «черные дожди» после атак на Иран могут пролиться в Израиле

«Черные дожди», вызванные атаками на иранские нефтебазы, в ближайшем будущем могут пролиться за пределами Ирана. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил военный эксперт, бывший член Комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по разоружению Игорь Никулин. Кислотные тучи, по его словам, уже доходят до Средней Азии.

«Могут дойти до Китая. Если ветер подует в другую сторону, то это, соответственно, накроет Ирак, Иорданию. Тот же самый Израиль, который все это дело замутил. Поэтому ясно, что ничего хорошего для экологии тут быть не может. И отмахиваться от этой проблемы нельзя», — подчеркнул Никулин.

Действия Израиля и его союзников повлияют на экологическую ситуацию во всем регионе, добавил он.

9 марта издание The Independent сообщило, что в Иране через несколько часов после американо-израильских авиаударов по нефтебазам начались так называемые кислотные дожди. Кроме того, в районах нефтебаз распространился черный дым, содержавший в себе множество химических веществ и тяжелых металлов.

Из-за загрязнения воздуха у местных жителей могут возникнуть головные боли или затруднения с дыханием, особенно если у них астма или заболевания легких. В основной группе риска также находятся дети и пожилые люди, отмечают журналисты.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность атаками Израиля на иранскую энергосистему.