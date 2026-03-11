Суд арестовал главу Осташковского округа Тверской области

Суд в Твери арестовал главу Осташковского округа Титова по делу о взятке

Суд в Твери заключил под стражу экс-главу Осташковского округа Тверской области Алексея Титова по делу о получении взятки в размере 1,1 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации.

В данный момент проводятся следственные действия, которые направлены на закрепление доказательственной базы.

По данным следствия, 10 марта глава муниципального округа находился в салоне автомобиля, где получил от мужчины, который действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия, взятку в размере 1,1 млн рублей.

По информации СК РФ, денежные средства передали за продажу объектов недвижимости, находящихся в собственности округа, по заниженной цене, и за оказание покровительства при подборе объектов недвижимости и проведении с ними сделок.

До этого в коррупции обвинили бывшую начальницу управления финансового обеспечения министерства обороны России по Хабаровскому краю Татьяну Мисайлову.

Ранее обвиняемому в коррупции экс-замглавы саратовского кабмина разрешили покинуть дом.