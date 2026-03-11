Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Суд арестовал главу Осташковского округа Тверской области

Суд в Твери арестовал главу Осташковского округа Титова по делу о взятке
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Твери заключил под стражу экс-главу Осташковского округа Тверской области Алексея Титова по делу о получении взятки в размере 1,1 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации.

В данный момент проводятся следственные действия, которые направлены на закрепление доказательственной базы.

По данным следствия, 10 марта глава муниципального округа находился в салоне автомобиля, где получил от мужчины, который действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия, взятку в размере 1,1 млн рублей.

По информации СК РФ, денежные средства передали за продажу объектов недвижимости, находящихся в собственности округа, по заниженной цене, и за оказание покровительства при подборе объектов недвижимости и проведении с ними сделок.

До этого в коррупции обвинили бывшую начальницу управления финансового обеспечения министерства обороны России по Хабаровскому краю Татьяну Мисайлову.

Ранее обвиняемому в коррупции экс-замглавы саратовского кабмина разрешили покинуть дом.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 наиболее дерзких операций иранского КСИР, о которых вы вряд ли слышали
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!