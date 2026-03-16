Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам назвали главную опасность, которая подстерегает в лесу весной

shuttertim82/Shutterstock/FOTODOM

Большинство жителей городов, посещая лес, опасаются встречи с медведем, однако главная опасность — это клещ. Об этом в беседе с РИАМО сообщил опытный грибник Максим Михайлов.

«Защита проста: светлая одежда, чтобы сразу заметить врага, штаны в носки, рубашку — в штаны. И не забудьте про акарицидные спреи — они парализуют лапки клеща. Осматривайтесь каждые полчаса, особенно в высокой траве», — посоветовал специалист.

Что касается змей, весной они сонные и выползают греться на проталины. Гадюка никогда не нападет первой, если на нее не наступить или не схватить рукой, поэтому стоит пошуршать в траве палкой, прежде чем потянуться за грибом. Кроме того, следует носить высокие резиновые сапоги, отметил Михайлов.

Чтобы избежать встречи с медведем, по его словам, нужно издавать звуки: петь, разговаривать, шуршать ветками. Хищник боится человека и уйдет, если услышит его заранее.

Автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров до этого говорил, что основной сезон сбора грибов в Московском регионе откроется примерно 10 апреля, если обильные снега успеют растаять быстро.

Он уточнил, что в конце марта появится самый ранний весенний гриб — саркосцифа австрийская, которую можно найти на гниющих ветках деревьев. Она похожа на яркие красные чашечки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
