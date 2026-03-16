Россиянам назвали главную опасность, которая подстерегает в лесу весной

Большинство жителей городов, посещая лес, опасаются встречи с медведем, однако главная опасность — это клещ. Об этом в беседе с РИАМО сообщил опытный грибник Максим Михайлов.

«Защита проста: светлая одежда, чтобы сразу заметить врага, штаны в носки, рубашку — в штаны. И не забудьте про акарицидные спреи — они парализуют лапки клеща. Осматривайтесь каждые полчаса, особенно в высокой траве», — посоветовал специалист.

Что касается змей, весной они сонные и выползают греться на проталины. Гадюка никогда не нападет первой, если на нее не наступить или не схватить рукой, поэтому стоит пошуршать в траве палкой, прежде чем потянуться за грибом. Кроме того, следует носить высокие резиновые сапоги, отметил Михайлов.

Чтобы избежать встречи с медведем, по его словам, нужно издавать звуки: петь, разговаривать, шуршать ветками. Хищник боится человека и уйдет, если услышит его заранее.

Автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров до этого говорил, что основной сезон сбора грибов в Московском регионе откроется примерно 10 апреля, если обильные снега успеют растаять быстро.

Он уточнил, что в конце марта появится самый ранний весенний гриб — саркосцифа австрийская, которую можно найти на гниющих ветках деревьев. Она похожа на яркие красные чашечки.