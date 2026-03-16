Стало известно, когда в Московском регионе откроется основной сезон сбора грибов

Основной сезон сбора грибов в Московском регионе откроется примерно 10 апреля, если обильные снега успеют растаять быстро. Об этом «Москве 24» рассказал автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

Он уточнил, что в конце марта появится самый ранний весенний гриб — саркосцифа австрийская, которую можно найти на гниющих ветках деревьев. Она похожа на яркие красные чашечки. В апреле в молодых осинниках и на пригорках можно будет найти сморчковые шапочки. Кроме того, грибники увидят гигантские строчки как в березняках и в сосновых лесах.

«Самые ценные и редкие весенние грибы Подмосковья – сморчки. Их можно постараться найти ориентировочно ближе к 25 апреля в хвойных и смешанных лесах, на плодородных перегнойных и известковых почвах», – пояснил Тихомиров.

Эксперт добавил, что грибы весной лучше собирать в начале сезона до момента, когда активизируются насекомые и слизни.

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский до этого говорил, что начало сезона грибов в Московском регионе стартует в зависимости от того, когда окончательно сойдет снежный покров. В начале грибного сезона он посоветовал в первую очередь обращать внимание на березовые леса, поскольку там обитает самый массовый гриб ранней весны в средней полосе — строчок гигантский.

Ранее сообщалось, что этой весной в России ожидают рекордный урожай грибов.