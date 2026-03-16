Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, когда в Московском регионе откроется основной сезон сбора грибов

Специалист Тихомиров: сезон сбора грибов откроется в Москве и области 10 апреля
Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

Основной сезон сбора грибов в Московском регионе откроется примерно 10 апреля, если обильные снега успеют растаять быстро. Об этом «Москве 24» рассказал автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

Он уточнил, что в конце марта появится самый ранний весенний гриб — саркосцифа австрийская, которую можно найти на гниющих ветках деревьев. Она похожа на яркие красные чашечки. В апреле в молодых осинниках и на пригорках можно будет найти сморчковые шапочки. Кроме того, грибники увидят гигантские строчки как в березняках и в сосновых лесах.

«Самые ценные и редкие весенние грибы Подмосковья – сморчки. Их можно постараться найти ориентировочно ближе к 25 апреля в хвойных и смешанных лесах, на плодородных перегнойных и известковых почвах», – пояснил Тихомиров.

Эксперт добавил, что грибы весной лучше собирать в начале сезона до момента, когда активизируются насекомые и слизни.

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский до этого говорил, что начало сезона грибов в Московском регионе стартует в зависимости от того, когда окончательно сойдет снежный покров. В начале грибного сезона он посоветовал в первую очередь обращать внимание на березовые леса, поскольку там обитает самый массовый гриб ранней весны в средней полосе — строчок гигантский.

Ранее сообщалось, что этой весной в России ожидают рекордный урожай грибов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
