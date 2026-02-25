Россиянам назвали главные признаки поддельного лекарства

Поддельные лекарства редко выглядят как откровенная подделка. Чаще всего это аккуратная коробка, знакомое название и ощущение, что «все как обычно». Об этом «Газете.Ru» рассказала Мария Рябуха, директор по развитию бизнеса аналитической платформы «ФармЗнание».

По словам эксперта, именно поэтому фальсификат опасен: его не боятся, его не проверяют, его просто кладут в домашнюю аптечку наравне с проверенными препаратами.

«В моей практике этот вопрос возникает регулярно. Люди уверены, что риск купить поддельное лекарство — это история про сомнительные сайты и откровенный криминал. Но на самом деле фальсификат чаще появляется там, где мы торопимся, экономим или просто не задумываемся о проверке. И хорошая новость в том, что сегодня у обычного покупателя есть инструменты, чтобы отличить настоящее лекарство от подделки без лабораторий и специальных знаний», — заявила она.

Самый надежный способ проверки сейчас — цифровая маркировка. В России существует система обязательной маркировки лекарств — «Честный знак».

«На каждой легальной упаковке лекарства есть специальный код. Его можно отсканировать обычным смартфоном и буквально за несколько секунд понять, существует ли этот препарат в официальной системе, кто его производитель и не был ли он выведен из оборота. Если система не находит препарат или данные не совпадают, это повод остановиться и не рисковать», — рассказала эксперт.

Но проверка не заканчивается на одном коде. Подделки часто выдают себя в деталях, к примеру, в серии, сроке годности, качестве упаковки.

«В легальной цепочке серия на коробке и на блистере всегда совпадает, шрифт ровный, печать четкая, инструкция напечатана аккуратно. Любые расхождения здесь не мелочь, а сигнал», — предупредила Рябуха.

Есть и более простой ориентир — цена. Когда лекарство стоит заметно дешевле рынка, это почти никогда не удачная находка.

«Акции и скидки бывают, но «слишком дешево» в фарме чаще означает риск, а не выгоду. Особенно если покупка происходит вне лицензированной аптеки через соцсети, мессенджеры или объявления «из рук в руки» или интернет-магазинов без лицензии», — заявила эксперт.

Со временем люди начинают ориентироваться и на ощущения. Если препарат, который вы принимали раньше, вдруг не дает привычного эффекта или вызывает странные реакции, это не всегда означает подделку, но повод перепроверить происхождение есть точно.

«Отсутствие ожидаемого терапевтического эффекта может быть также связано с индивидуальными особенностями организма, прогрессированием болезни, неправильным диагнозом или приемом. Необходимо перепроверить происхождение средства и обратиться к врачу», — отметила она.

Проблема фальсификата не в том, что он существует, а в том, что его часто не пытаются распознать. Сегодня у потребителя есть инструменты защиты, и самая частая ошибка просто в том, что ими не пользуются. Потратить минуту на проверку лекарства куда безопаснее, чем потом разбираться с последствиями, резюмировала Рябуха.

Ранее россиянам назвали рабочие способы сэкономить на лекарствах.