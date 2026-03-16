В Совфеде рассказали о бесплатных путевках в санатории для россиян

В этом году некоторым россиянам из числа льготников доступны бесплатные путевки для санаторно-курортного лечения. Об этом в беседе с RT напомнил сенатор Игорь Мурог.

В первую очередь мера поддержки распространяется на инвалидов, детей-инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших ветеранов и россиян, которые пострадали от радиационных катастроф, отметил сенатор. Он подчеркнул, что мера остается востребованной – так, в прошлом году таким правом воспользовались 5,3 млн россиян, еще 3,8 млн человек сохранили право на санаторную путевку.

Мурог посоветовал россиянам не затягивать с оформлением документов, так как путевки выдают в порядке очереди. Для получения необходимо заранее получить у врача справку по форме 070/у, а затем подать соответствующее заявление через МФЦ, Соцфонд или «Госуслуги».

«После регистрации заявления гражданина ставят в электронную очередь, а саму путевку выдают не позднее чем за 18 дней до заезда, для детей-инвалидов и ряда тяжелых случаев — за 21 день», — заключил сенатор.

До этого председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов напомнил, что российским почетным донорам, которые бесплатно сдали кровь 40 и более раз, положены различные льготы и меры поддержки. В том числе к ним относится право на получение ежегодных выплат и льготных санаторно-курортных путевок.

