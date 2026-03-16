В Госдуме напомнили о праве некоторых россиян на получение сразу двух пенсий

Депутат Панеш: некоторым россиянам в 2026 году положены две пенсии
В этом году отдельные категории россиян имеют право на получение двух пенсий одновременно. Речь идет о гражданах, имеющих особые заслуги перед государством, рассказал RT зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, всего это правило затрагивает шесть категорий пенсионеров, включая военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, продолжающих работу в гражданских организациях после выхода на пенсию.

«За них уплачиваются страховые взносы, что формирует право на вторую, страховую пенсию по старости», — пояснил депутат.

Также это право распространяется на федеральных госслужащих, граждан, ставших инвалидами из-за военной травмы, участников Великой Отечественной войны, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда». Двe пенсии выплачивают и членам семей погибших военнослужащих, космонавтам и работникам лётно-испытательного состава, перечислил Панеш.

Он напомнил, что для назначения страховой пенсии должны быть соблюдены ключевые условия – человек должен накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов, иметь стаж работы не менее 15 лет, а также достичь пенсионного возраста – 64 года для мужчин и 59 для женщин. Страховая пенсия в качестве второй выплаты назначается без учета фиксированной выплаты, но проходит через все индексации, отметил парламентарий.

Что касается госпенсии для льготных категорий граждан, то в этом году она составляет в среднем 23 тыс. рублей, а общий размер двух выплат одному пенсионеру может достичь порядка 50 тыс. рублей, заключил депутат.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил в беседе с «Газетой.Ru», что россияне могут получить компенсацию по советским вкладам в 2026 году. Размеры компенсаций зависят от срока хранения вкладов и определяются с применением коэффициентов от 0,6 до 1. Гражданам 1946–1991 годов рождения (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) выплачивают компенсации в 2-кратном размере остатка вкладов в Сбербанке по состоянию на 20 июня 1991 года.

