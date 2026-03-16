Экономист объяснил, как наличие иждивенцев отразится на страховой пенсии

Страховая пенсия увеличивается при наличии иждивенцев – нетрудоспособных членов семьи. К ним, в частности, относятся несовершеннолетние дети или студенты-очники в возрасте до 23 лет, рассказал RT кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он пояснил, что рассчитывается страховая пенсия из двух составляющих, первая из которых – фиксированная выплата (на данный момент – 9584,69 рубля), а вторая – произведение числа набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и стоимости одного ИПК – на сегодня она составляет 156,76 рубля.

Повышается пенсия при определенных условиях – в частности, для пенсионеров с иждивенцами, а размер доплаты зависит от их количества – за каждого в 2026 году полагается повышение на сумму 3194,90 рубля.

«При этом учитывается не более трёх иждивенцев, поэтому при двух иждивенцах доплата составит 6389,80 рубля, а при трёх — 9584,70 рубля», — пояснил Балынин.

Если человек получает страховую пенсию по старости в 28,5 тыс. рублей, то с доплатами на иждивенцев она составит уже 31 694,90 рубля на одного человека. Также предполагается повышение пенсии при достижении 80-летнего возраста – фиксированная выплата в этом случае удваивается, при наличии доплат на иждивенцев эти суммы складываются, заключил эксперт.

До этого Балынин напомнил в беседе с «Газетой.Ru», что россияне могут получить компенсацию по советским вкладам в 2026 году. Размеры компенсаций зависят от срока хранения вкладов и определяются с применением коэффициентов от 0,6 до 1. Гражданам 1946–1991 годов рождения (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) выплачивают компенсации в 2-кратном размере остатка вкладов в Сбербанке по состоянию на 20 июня 1991 года.

