Врач рассказала, как восстановить кожу после зимы

Восстановить кожу после зимнего сезона можно с помощью комплексного ухода, в который входят увлажнение, фотозащита, качественный сон и правильное питание. Об этом «Известиям» рассказала заведующий консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, врач-дерматовенеролог, доктор медицинских наук Ирина Кондрахина.

Специалист отметила, что весной особенно важно интенсивно увлажнять кожу. Удерживать влагу помогут средства с гиалуроновой кислотой, а компоненты, восстанавливающие липидный барьер, снизят ее потерю, а также повысят устойчивость кожи к внешним факторам.

Не менее важна защита от ультрафиолетового излучения. По словам врача, до 80% признаков преждевременного старения возникают из-за воздействия солнечных лучей, при этом даже в пасмурную погоду большая часть ультрафиолета достигает поверхности кожи. Рекомендуется использовать солнцезащитные средства с SPF не ниже 30.

Эксперт добавила, что для восстановления кожи важен полноценный сон. В ночное время активизируются процессы восстановления клеток и синтеза коллагена, в то время как нехватка отдыха повышает уровень кортизола — гормона стресса, способного усиливать воспалительные реакции и ухудшать состояние кожи.

На состоянии кожи также положительно отражаются прогулки на улице и умеренная физическая активность. Благодаря им улучшается микроциркуляция, ткани снабжаются кислородом, а обменные процессы ускоряются.

«Питание также отражается на внешнем виде. Отсутствие фастфуда и избытка быстрых углеводов снижает риск воспалительных элементов. Известно, что высокогликемическая пища может усиливать процессы гликации — повреждения коллагена, что влияет на упругость кожи и риск воспалительных элементов на коже лица, спины и груди», — подчеркнула врач.

Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог «СМ-косметология» Анаид Киселева до этого рассказала «Газете.Ru», что хронический стресс может отражаться не только на общем самочувствии человека, но и на его внешнем виде. По словам эксперта, хронический стресс — один из важных, но зачастую недооцененных факторов преждевременного старения кожи, в результате которого кожа теряет упругость, становится сухой и чувствительной, быстрее появляются морщины, а регенерация замедляется.

Ранее диетолог раскрыла секрет здоровой кожи.