Названо средство, которое поможет бороться с перхотью

Имбирный компресс поможет избавиться от перхоти, которая часто появляется в результате нарушения микробиома кожи головы и ускоренного апоптоза клеток. Об этом Pravda.Ru рассказала специалист по SPA-уходу Елена Соловьева.

По ее словам, это средство будет работать как природный антисептик и стимулятор кровообращения. Концентрированный отвар корня имбиря и лимонный сок позволят улучшить работу сальных желез, а также успокоить раздражение, особенно после зимнего периода.

«Кожа головы — это продолжение кожи лица. Имбирь обладает уникальным согревающим эффектом, который «просыпает» спящие луковицы. Но помните о концентрации: если чувствуете сильное жжение, немедленно смывайте состав, чтобы не спровоцировать химический ожог», — заключила Соловьева.

Трихолог, косметолог, пластический хирург Мадина Осман до этого говорила, что при выборе средств от перхоти необходимо учитывать ряд факторов, в числе которых тип кожи головы и собственные ощущения. Специалист объяснила, что ключевую роль при выборе шампуня играют тип кожи, степень перхоти и сопутствующие ощущения.

Ранее врач предупредила, что промывание волос коньяком не помогает от перхоти.