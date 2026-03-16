Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Названо средство, которое поможет бороться с перхотью

progressman/Shutterstock/FOTODOM

Имбирный компресс поможет избавиться от перхоти, которая часто появляется в результате нарушения микробиома кожи головы и ускоренного апоптоза клеток. Об этом Pravda.Ru рассказала специалист по SPA-уходу Елена Соловьева.

По ее словам, это средство будет работать как природный антисептик и стимулятор кровообращения. Концентрированный отвар корня имбиря и лимонный сок позволят улучшить работу сальных желез, а также успокоить раздражение, особенно после зимнего периода.

«Кожа головы — это продолжение кожи лица. Имбирь обладает уникальным согревающим эффектом, который «просыпает» спящие луковицы. Но помните о концентрации: если чувствуете сильное жжение, немедленно смывайте состав, чтобы не спровоцировать химический ожог», — заключила Соловьева.

Трихолог, косметолог, пластический хирург Мадина Осман до этого говорила, что при выборе средств от перхоти необходимо учитывать ряд факторов, в числе которых тип кожи головы и собственные ощущения. Специалист объяснила, что ключевую роль при выборе шампуня играют тип кожи, степень перхоти и сопутствующие ощущения.

Ранее врач предупредила, что промывание волос коньяком не помогает от перхоти.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!