Трихолог рассказала, как выбрать подходящее средство от перхоти

Трихолог Осман: при выборе шампуня от перхоти нужно учитывать тип кожи головы

При выборе средств от перхоти необходимо учитывать ряд факторов, в числе которых тип кожи головы и собственные ощущения. Об этом aif.ru рассказала трихолог, косметолог, пластический хирург Мадина Осман.

Специалист объяснила, что ключевую роль при выборе шампуня играют тип кожи, степень перхоти и сопутствующие ощущения.

По словам трихолога, при наличии зуда и покраснений следует отдать предпочтение средствам с успокаивающим и противовоспалительным составом. Обладателям жирной кожи стоит приобрести шампуни с себорегулирующим эффектом. А тем, чья кожа склонна к сухости, рекомендуется пользоваться увлажняющими и восстанавливающими средствами.

Эксперт отметила, что в случае отсутствия результата в течение нескольких недель, нужно изменить уход и обратиться к дерматологу или трихологу.

