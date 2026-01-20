Размер шрифта
Врач предупредила, что промывание волос коньяком не помогает от перхоти

Врач Кызымко: народные методы избавления от перхоти могут усугубить ситуацию
Перхоть — это проблема, которая проявляется мелкими белыми чешуйками на голове. Многие пациенты обращаются к народным методам избавления от перхоти, например, промыванию коньяком, однако такая тактика может только усугубить проблему, – рассказала «Газете.Ru» дерматовенеролог, косметолог, трихолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко.

«Некоторые считают, что промывание кожи головы коньяком помогает избавиться от перхоти. Алкоголь способствует обезжириванию поверхности кожи головы, временно уменьшая количество кожного сала, что, конечно, может помочь в борьбе с перхотью. Но в долгосрочной перспективе применение коньяка может привести к сухости и раздражению кожи, ухудшив ситуацию. Кроме того, некоторые считают, что рисовая вода полезна для волос благодаря содержанию аминокислот и антиоксидантов, улучшающих структуру волосяного стержня. Однако исследований, подтверждающих пользу мытья волос рисовой водой именно при лечении перхоти, тоже нет», – объяснила доктор.

Как рассказала Кызымко, перхоть появляется из-за нарушения процесса обновления клеток кожи. Причинами могут стать повышенная активность грибковых микроорганизмов, стресс, неправильный уход, кожные заболевания.

«При появлении признаков перхоти рекомендуется проконсультироваться с врачом-трихологом или дерматологом, особенно если наблюдаются зуд, покраснение и воспаление кожи головы, появились крупные хлопьевидные чешуйки или идет интенсивное выпадение волос. Обследование у врача позволит выявить истинную причину появления перхоти и подобрать оптимальное лечение, а народные средства иногда могут использоваться как вспомогательные и требуют аккуратного обращения, так как могут еще и ухудшить состояние кожи головы и волос. Не пренебрегайте обращением к специалистам», – заключила Кызымко.

Ранее нарколог рассказал, как выявить алкогольную зависимость.
 
