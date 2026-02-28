Размер шрифта
Скончался легенда рок-н-ролла Нил Седака

Американский музыкант и легенда рок-н-ролла Нил Седака умер в возрасте 86 лет
Shutterstock

Известный американский певец и автор песен Нил Седака ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его семья на странице артиста в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Наша семья опустошена внезапной кончиной нашего любимого мужа, отца и дедушки Нила Седаки. Настоящая легенда рок-н-ролла, источник вдохновения для миллионов, но что важнее всего — по крайней мере, для тех из нас, кому посчастливилось его знать, — невероятный человек, которого нам будет очень не хватать», – сказано в заявлении родных музыканта.

Причину смерти семья не называет. СМИ сообщали, что артиста 27 февраля доставили в больницу в Лос-Анджелесе из-за плохого самочувствия.

Седака родился 13 марта 1939 года в в Нью-Йорке. Пик карьеры музыканта пришелся на 60-е годы XX века. Среди его наиболее известных хитов — « Oh! Carol» «Laughter in the Rain» и «Breaking Up is Hard to Do». Композиции Седаки неоднократно попадали в топ-чарты.

17 февраля умер автор песен Мадонны и обладатель премии «Грэмми» Билли Стейнберг умер в Лос-Анджелесе на 76-м году жизни после борьбы с раком.

Ранее скончался итальянский певец Сандро Джакоббе.

 
