Названо число осужденных за незаконную рыбалку в России

В РФ за год осудили за незаконную рыбалку почти две тысячи человек

В России за год осудили за незаконную рыбалку почти 2 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный департамент Верховного суда.

За год по статье о незаконном вылове водных ресурсов были осуждены 1953 мужчины. Из них 44 отбывают наказание в колонии, 617 получили условные сроки, а 356 были приговорены к штрафам на общую сумму в 24 млн рублей.

До этого актера Сергея Безрукова заподозрили в незаконной ловле щуки во время запрета на рыбалку.

В начале апреля 2025 года народный артист России отправился на гастроли в Ростов-на-Дону и поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографиями и с двухкилограммовой щукой в руках. Он фирменно улыбается, показывая улов.

Щуку Безруков ловил в реке Дон, где в период нереста с 1 апреля по 31 мая действует запрет на рыбную ловлю, уточняет издание. Также существует отдельный запрет на щуку — с 15 января по 15 апреля.

Ранее стало известно, что в России за год осудили свыше 200 мужчин за живодерство.