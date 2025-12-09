На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Верховный муфтий призвал мусульман не делать намаз в публичных местах

Верховный муфтий Таджуддин: молящиеся в публичных местах делают это на показуху
close
Вадим Брайдов/РИА «Новости»

Мусульманам не нужно совершать намазы в публичных местах, потому что это вызывает раздражение общественности, а для молитвы существуют специально отведенные места. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин.

«Намаз нужно совершать в мечети, молельном доме или дома. Весь Земной шар, кроме бани и кладбища, – храм Божий», — заявил он.

По словам Таджуддина, молиться нужно, но не надо делать это для показухи, поскольку важно учитывать интересы всех, кто тебя окружает. Он подчеркнул, что молитва тех, кто делает это в публичных местах, не принимается.

Муфтий добавил, что подобное поведение может вызывать раздражение не только у людей другой веры, но и у единоверцев. По его словам, мусульманам, находящимся в пути, необходимо рассчитывать намаз по времени.

Таджуддин рассказал, что молитва в дороге исполняется в сокращенном варианте и для нее есть специальное место, включая дорожные мечети и специальные молельные комнаты. Подобные помещения есть в аэропортах, вокзалах, кафе и супермаркетах.

До этого председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что совершение намаза в метро, или водителями во время работы в общественном транспорте — недопустимо, поскольку это является провокацией.

Ранее в Москве мусульманина «оскорбила» новогодняя елка в подъезде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами