Верховный муфтий призвал мусульман не делать намаз в публичных местах

Мусульманам не нужно совершать намазы в публичных местах, потому что это вызывает раздражение общественности, а для молитвы существуют специально отведенные места. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин.

«Намаз нужно совершать в мечети, молельном доме или дома. Весь Земной шар, кроме бани и кладбища, – храм Божий», — заявил он.

По словам Таджуддина, молиться нужно, но не надо делать это для показухи, поскольку важно учитывать интересы всех, кто тебя окружает. Он подчеркнул, что молитва тех, кто делает это в публичных местах, не принимается.

Муфтий добавил, что подобное поведение может вызывать раздражение не только у людей другой веры, но и у единоверцев. По его словам, мусульманам, находящимся в пути, необходимо рассчитывать намаз по времени.

Таджуддин рассказал, что молитва в дороге исполняется в сокращенном варианте и для нее есть специальное место, включая дорожные мечети и специальные молельные комнаты. Подобные помещения есть в аэропортах, вокзалах, кафе и супермаркетах.

До этого председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что совершение намаза в метро, или водителями во время работы в общественном транспорте — недопустимо, поскольку это является провокацией.

Ранее в Москве мусульманина «оскорбила» новогодняя елка в подъезде.