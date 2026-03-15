Крыша здания 19 века рухнула в Уфе

В Уфе обвалилась часть крыши одного из домов. Об этом сообщает городское управление гражданской защиты.

Инцидент произошел в здании на улице Гоголя. В результате случившегося никто не пострадал, на место прибыли экстренные службы. Telegram-канал Mash Batash сообщает, что дом был построен в 19 веке и принадлежал банкиру.

Прокуратура организовала проверку после обрушения кровли, стражи порядка оценят исполнение законодательства в сфере ЖКХ. В случае наличия оснований будут приняты меры процессуального реагирования. Жительницу квартиры, которая оказалась повреждена, разместят в городском центре содержания размещения. На место выехал прокурор Кировского района Уфы.

Ранее появились кадры с места обрушения кровли цеха в Тульской области.