Крыша здания 19 века рухнула в Уфе

Телеграм-канал «Управление гражданской защиты г. Уфы»

В Уфе обвалилась часть крыши одного из домов. Об этом сообщает городское управление гражданской защиты.

Инцидент произошел в здании на улице Гоголя. В результате случившегося никто не пострадал, на место прибыли экстренные службы. Telegram-канал Mash Batash сообщает, что дом был построен в 19 веке и принадлежал банкиру.

Прокуратура организовала проверку после обрушения кровли, стражи порядка оценят исполнение законодательства в сфере ЖКХ. В случае наличия оснований будут приняты меры процессуального реагирования. Жительницу квартиры, которая оказалась повреждена, разместят в городском центре содержания размещения. На место выехал прокурор Кировского района Уфы.

Ранее появились кадры с места обрушения кровли цеха в Тульской области.

 
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
